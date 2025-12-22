Este es el top 10 de series en Netflix Estados Unidos para disfrutar acompañado

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Estados Unidos

1. Dave Chappelle: The Unstoppable..

Ante un mundo que se ha vuelto loco, el ícono de la comedia Dave Chappelle ofrece verdades audaces y golpes potentes en este especial sin censura

2. Emily en París

Tras aceptar el trabajo de sus sueños en París, Emily Cooper, ejecutiva de marketing de Chicago, estrena una vida de aventuras mientras compagina trabajo, amistad y amor.

3. Jake Paul vs. Anthony Joshua

4. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

5. Sean Combs: Ajuste de cuentas (Sean Combs: The Reckoning)

Esta serie documental desentraña las impactantes acusaciones que se ciernen sobre Sean Diddy Combs y su imperio Bad Boy, a lo largo de décadas de su vida y su carrera.

6. El hombre contra el bebé (Man vs Baby)

¡Hacer de padre no es su fuerte! A pocos días de Navidad, el cuidador de un lujoso ático de Londres se topa con un gran contratiempo.. lidiar también con un bebé abandonado.

7. xXx - Triple X (xXx)

Xander Cage es tu adicto a la adrenalina estándar sin miedo y con una actitud pésima. Cuando el gobierno de los Estados Unidos lo "recluta" para ir a una misión, no está precisamente emocionado. Su misión: recopilar información sobre una organización que puede estar planeando la destrucción del mundo, dirigida por el nihilista Yorgi.

8. La bestia en mí (The Beast in Me)

Una escritora famosa se ve arrastrada a un juego psicológico con su rico y poderoso vecino nuevo.. que podría ser un asesino.

9. 61st Street

10. Los abandonados (The Abandons)

En los Estados Unidos de 1850, dos familias de distinta clase social encabezadas por sus valerosas matriarcas luchan por la supremacía en una tierra sin ley.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (EFE/Sedat Suna)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.