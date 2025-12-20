Ranking de Netflix en Chile: estas son las películas preferidas del momento

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está el ranking de las películas más reproducidas en Netflix Chile. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde elegir.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más conocido en el mundo. Desde 1997, año de su creación, hasta ahora su número de suscriptores ha vivido un incremento continuo, salvo los primeros seis meses de 2022, superando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

Ranking de las películas más populares de Netflix Chile

1. Súper Mario Bros: La película

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

2. Los Croods: Una nueva era

Después de salir de su cueva, los Croods se encuentran con su mayor amenaza desde que se fueron: otra familia llamada Betterman, quienes afirman y demuestran ser mejores y evolucionados. Grug empieza a sospechar de los padres de Betterman, Phil y Hope, ya que planean en secreto separar a su hija Eep con su amado novio Guy para asegurarse de que su hija Dawn tenga un compañero amoroso e inteligente que la proteja.

3. Puñales por la espalda: De entre los muertos (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)

El detective Benoit Blanc se une a un joven y honesto sacerdote para investigar un crimen totalmente imposible en la iglesia de un pequeño pueblo con una oscura historia.

4. Pacto de Fuga

5. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

6. El caballero oscuro

BatmanBruce Wayne regresa para continuar su guerra contra el crimen. Con la ayuda del teniente Jim Gordon y del Fiscal del Distrito Harvey Dent, Batman se propone destruir el crimen organizado en la ciudad de Gotham. El triunvirato demuestra su eficacia, pero, de repente, aparece Joker, un nuevo criminal que desencadena el caos y tiene aterrados a los ciudadanos.

7. Death Wish

8. El secreto de Papá Noel (My Secret Santa)

Una madre soltera necesita trabajo. Un resort de esquí necesita un Papá Noel. ¿Podrá Taylor convencer al apuesto heredero del hotel para que la contrate como Papá Noel?

9. El libro de la vida

La película cuenta el viaje de Manolo, un joven torero que se debate entre cumplir con las expectativas de su familia o seguir su corazón y dedicarse a su verdadera pasión: la música. Antes de escoger el camino que seguirá, emprende una aventura recorriendo tres mundos fantásticos, donde tendrá que superar sus peores miedos. Producida por Guillermo del Toro.

10. The Last Song

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.