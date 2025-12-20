Las producciones más populares de Disney+ en Estados Unidos para engancharse este día

Disney Plus busca ser la plataforma número de streaming al sumar estos títulos a su catálogo. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Disney+ ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Disney+ Estados Unidos

1. Por fin solo en casa

Max Mercer se queda solo en Navidad y hará lo que haga falta para proteger su hogar de intrusos.

2. ¡Vaya Santa Claus!

Scott Calvin es el padre divorciado de Charlie. La relación entre ellos se ha vuelto insoportable, pero en Nochebuena Santa Claus muere al caer del techo de su casa. Con la ayuda de Charlie, Scott será capaz de reemplazarle temporalmente.

3. Solo en casa 2: Perdido en Nueva York

En plenas fiestas navideñas, el pequeño Kevin y su familia están a punto de coger un avión para disfrutar de unas pequeñas vacaciones, pero Kevin se equivoca y embarca en un avión que lo lleva a Nueva York, donde vuelve a encontrarse solo y desprotegido.

4. Percy Jackson y los dioses del Olimpo

Percy Jackson emprende una peligrosa misión. Dejando atrás a los monstruos y burlando a los dioses, recorrerá Estados Unidos para devolver el Rayo Maestro de Zeus y evitar la guerra. Con ayuda de sus compañeros de misión, Annabeth y Grover, el viaje de Percy lo acercará más a las respuestas que busca: cómo encajar en un mundo que le es ajenoy si logrará entender su destino.

5. Santa Claus 2

Tim Allen vuelve en esta secuela navideña como Scott Calvin, que llevaba ocho años siendo un feliz Santa Claus. Ahora se enfrenta a un nuevo reto: si no se casa para Nochebuena, dejará de ser Santa Claus.

6. Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era

Una docuserie tras bambalinas que narra el desarrollo, el impacto y el funcionamiento interno que creó el fenómeno Taylor Swift | The Eras Tour, además de ofrecer una mirada íntima a la vida de Taylor mientras su gira acaparaba titulares y emocionaba a fans de todo el mundo. La serie también destaca a artistas, familiares y amigos, como Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch, ofreciendo una perspectiva inédita de lo que implicó crear un fenómeno.

7. Mickey Descubre la Navidad

La estrella más conocida de Disney brilla en una fascinante y mágica película que seguramente pasará a convertirse en un nuevo clásico. Mickey, Minnie y sus famosos amigos Goofy, Donald, Daisy y Pluto recuerdan juntos las Navidades pasadas en estas tres maravillosas historias. Los famosos sobrinos de Donald: Jorgito, Juanito y Jaimito sueñan con que cada día sea Navidad. Lo desean con tantas fuerzas que su deseo se ve cumplido. A la mañana siguiente vuelve a ser Navidad, pasan los días y sigue siendo Navidad hasta que terminan por aburrirse y empiezan a ver el otro significado que tiene la Navidad, no sólo regalos y juguetes, sino también amor, amistad y cariño. Goofy y Max reviven juntos divertidas historias..

8. Mickey: La mejor Navidad

Disfruta en la nueva celebración navideña de Disney. Mickey, Donald, Goofy y sus amigos protagonizan esta original película sobre la importancia de abrir el corazón al verdadero espíritu de la Navidad. Diviértete con las divertidas ocurrencias del gruñón Donald, que intentará resistirse sin conseguirlo a la alegría que reina en esta época del año. Y no pares de reírte con Mickey y Pluto mientras aprenden una gran lección sobre la importancia de la amistad. Secuela directa a DVD de "Mickey descubre la Navidad (1999).

9. Cuento de Navidad

Ebenezer Scrooge es un personaje malhumorado y gruñón que trata con desprecio y malos modales a su fiel empleado Bob Cratchit y a su alegre sobrino. Pero, cuando el espíritu de las Navidades pasadas, presentes y futuras lo arrastra a un viaje durante el cual descubre verdades que siempre se ha negado a ver, el corazón del viejo avaro se ilumina y se da cuenta de que debe actuar inmediatamente para contrarrestar tantos años de egoísmo y rencor. Adaptación del clásico de Charles Dickens.

10. Taylor Swift: The Eras tour (The final show) (Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show)

"Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show" es el vídeo del concierto completo, incluido "THE TORTURED POETS DEPARTMENT", que se grabó en Vancouver, Columbia Británica, el último día de la gira que ha hecho historia.

Qué hay en Disney+

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.