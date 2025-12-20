K-pop: ranking de las 10 canciones más populares hoy en iTunes Argentina

Pese a las diferencias culturales, el K-pop está conquistando a la industria musical internacional. (Infobae/Jovani Pérez)

No extraña que en la actualidad al abrir las redes sociales, como X (antes Twitter), lo primero que aparece en el listado de tendencias sean palabras en hangul (alfabeto coreano) relacionadas con el K-pop; nombres cortos y en apariencia difíciles de pronunciar como Jungkook, Taeyong o Hyunjin; o expresiones tan extrañas como selca day, oppa y fighting.

Y es que resulta difícil de imaginar cómo a pesar de las diferencias culturales, los distintos idiomas y la separación geográfica, el hallyu (traducido como ola coreana) haya tenido un impacto tan importante en el público de occidente, especialmente en Argentina, nación que se ha caracterizado por ser un gran consumidor de los K-dramas, la gastronomía, K-beauty y demás.

El K-pop es un caso que bien vale la pena destacar, porque en la actualidad sus máximos exponentes han comenzado a invadir las listas de las canciones más famosas como el Hot 100 o el Billboard 200, han roto marcas históricas de artistas de la talla de The Beatles y hasta han sido nominados en los Grammy.

Por ello, no sorprende que plataformas de streaming le den un espacio y hayan creado su lista de éxitos, como es el caso de Apple con sus tops de los sencillos de K-pop disponibles para al menos 39 países, Argentina incluido; con ello se impulsa a que la industria musical de Corea del Sur dé un salto entre océanos y trastoque otras culturas.

Las canciónes de K-pop más escuchadas en Argentina

1. Super Shy

Artista: NewJeans

2. CLOCK

Artista: MJ

3. TEMPO

Artista: MINHO

4. MANIAC

Artista: Stray Kids

5. Black Swan

Artista: BTS

6. BANG BANG BANG

Artista: BIGBANG

7. JUMP

Artista: BLACKPINK

8. Christmas Fever

Artista: Jinyoung

9. Promise

Artista: DOYOUNG

10.Like Crazy

Artista: Jimin

¿Cuales son los artistas de K-Pop más importantes que han visitado Argentina?

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

Varios de los artistas más populares de K-Pop han visitado Argentina, consolidando la presencia del género en el país. Super Junior es uno de los grupos más destacados, habiendo realizado conciertos en el Luna Park durante sus giras "Super Show 5" en 2013 y "Super Show 7" en 2018, donde demostraron su gran conexión con el público argentino. También han visitado el país grupos como 4MINUTE, que se presentó en el Luna Park en 2015 durante su tour Fan Bash en Latinoamérica y BOYFRIEND, que ofreció un concierto en el mismo escenario en 2014 como parte de su gira mundial "Bewitch".

Otros grupos que han dejado huella en el país son GOT7 y MONSTA X. GOT7 llegó en 2018 con su tour "Eyes On You", realizando un show en el Direct TV Arena, mientras que MONSTA X hizo dos visitas, primero en 2017 en el Luna Park y luego en 2018 en el Estadio Obras, consolidando su popularidad en el país.

La llegada de estos artistas ha impulsado el auge del K-pop en Argentina, reflejado también en el crecimiento de su audiencia en plataformas digitales como Spotify, donde BTS, BLACKPINK, Stray Kids y otros grupos lideran las preferencias locales. Este fenómeno ha trascendido la música para influir en la cultura juvenil, con fanbases activas que se reúnen para aprender coreografías y compartir la cultura coreana, evidenciando la consolidación del K-Pop como un fenómeno cultural en Argentina.

Las competencias musicales dentro del k-pop

Los integrantes de NCT en el concierto SMTOWN LIVE 2022. (REUTERS/ Heo Ran)

La infuencia del K-pop en la cultura popular de Corea del Sur ha llevado a la creación de innumerables contenidos en torno a este género musical, una de ellas son las famosas competencias musicales.

Se trata de programas que se transmiten en diferentes plataformas televisivas surcoreanas donde los artistas promocionan sus canciones y álbumes a través de presentaciones en vivo.

Entre los programas más populares se encuentran Music Bank (KBS), Inkigayo (SBS), M Countdown (Mnet), Show! Music Core (MBC) y The Show (SBS MTV).

Cada uno de los programas tiene su propio enfoque y formato, pero generalmente combinan presentaciones de nuevos lanzamientos, entrevistas con los artistas y la premiación de la canción más destacada de la semana.

Como resultado de estas batallas, las bandas son galardonadas con los llamados "Wins", los cuales tienen un papel muy importante en los premios de fin de año conocidos como "Daesang”, que representan el mayor logro colectivo dentro de la industria tanto para el grupo como para sus sellos discográficos.