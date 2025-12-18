Noticias

Así se movió la fortuna de los 10 millonarios más ricos del planeta

Suiza y Australia disponen de poblaciones ricas notablemente grandes teniendo en cuenta su tamaño total, lo que refleja sus economías desarrolladas y sus altos niveles de vida

Guardar
Un mal día puede costarles
Un mal día puede costarles miles de millones de dólares (Composición fotográfica infobae)

Quién terminó el día más rico que ayer y quién perdió una fortuna mientras dormía, el listado de los millonarios más ricos del planeta se modificó y las cifras no dejan de sorprender. 

Variaciones abruptas, subidas imprevistas y caídas millonarias revelan lo rápido que se mueve el dinero a ese nivel. 

El dinero se movió, el ranking también. Aquí los nombres y cifras que marcaron la jornada.

Quién ganó y quién perdió hoy en el mundo de los magnates

Elon Musk.

Su fortuna: $684.3B.

Cuánto cambió: 34.7%.

Valor del cambio: $176.2B.

Larry Page.

Su fortuna: $252.1B.

Cuánto cambió: -0.5%.

Valor del cambio: $1.3B.

Larry Ellison.

Su fortuna: $239.9B.

Cuánto cambió: 1.9%.

Valor del cambio: $4.5B.

Jeff Bezos.

Su fortuna: $235.2B.

Cuánto cambió: 0.

Valor del cambio: $17.7M.

En un día pueden perder
En un día pueden perder miles de millones de dólares (AP)

Sergey Brin.

Su fortuna: $232.6B.

Cuánto cambió: -0.5%.

Valor del cambio: $1.2B.

Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $225.3B.

Cuánto cambió: 1.5%.

Valor del cambio: $3.3B.

Bernard Arnault & family.

Su fortuna: $192.7B.

Cuánto cambió: 1.8%.

Valor del cambio: $3.3B.

Jensen Huang.

Su fortuna: $154.4B.

Cuánto cambió: 0.8%.

Valor del cambio: $1.2B.

Warren Buffett.

Su fortuna: $147.8B.

Cuánto cambió: -1.3%.

Valor del cambio: $1.9B.

Steve Ballmer.

Su fortuna: $145.5B.

Cuánto cambió: 0.3%.

Valor del cambio: $396.9M.

El ranking de los más
El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Reuters)

La lista de los millonarios de Forbes de 2025 confirmó que los creadores de gigantes tecnológicos son los nuevos potentados. Nombres como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Mark Zuckerberg ya son familiares en el Top 10.

El tamaño de las fortunas

El capital privado global alcanza así una nueva cima, con una riqueza total de 16,1 billones de dólares, una cifra que solo Estados Unidos y China superan en términos de Producto Interno Bruto. Además del crecimiento en número, la concentración de riqueza también marca un hito: 15 personas superan los 100.000 millones de dólares y tres han cruzado la barrera de los 200.000 millones.

El sector tecnológico domina el ranking, con Larry Page y Sergey Brin —cofundadores de Google— en el séptimo y octavo lugar, con 144.000 millones de dólares y 138.000 millones de dólares respectivamente. Ambos continúan expandiendo su patrimonio mediante inversiones enInteligencia artificial, biotecnología y vehículos autónomos. 

El único español en el Top 10 es Amancio Ortega, fundador de Inditex, con 124.000 millones de dólares. Su táctica inmobiliaria global complementa el éxito sostenido de Zara y otras marcas del grupo. Steve Ballmer, ex CEO de Microsoft y propietario de los Ángeles Clippers, cierra la lista con 118.000 millones de dólares, consolidando la intersección entre tecnología, deporte y medios.

Los multimillonarios y la desigualdad

Cuando se habla sobre la fortuna de los multimillonarios no solamente se trata el tema de la inequitativa repartición de la riqueza sino también de la desigualdad de género que persiste en estos listados.

De acuerdo con Forbes, en 2025 sólo el 15% de los nuevos multimillonarios son mujeres, de las cuales casi dos terceras partes heredaron su fortuna.

El último análisis sobre riqueza global de UBS realizado en 56 mercados destaca que en los próximos 20 a 25 años se transferirán más de 83 billones de dólares a nivel global, de los cuales 74 billones serán transferencias verticales (entre generaciones) y 9 billones transferencias horizontales (entre cónyuges).

Estados Unidos lidera en volumen de transferencias previstas (más de 29 billones), seguido por Brasil y China. 

“Las mujeres se beneficiarán especialmente de este proceso, ya que suelen heredar tanto de sus padres como de sus cónyuges y muchas asumen el control total del patrimonio familiar tras enviudar. Una encuesta a mujeres estadounidenses con al menos un millón de dólares en activos revela que el 80% enfrentó dificultades al heredar, principalmente por falta de información o planificación”, resalta.

Temas Relacionados

multimillonariosfortunaeconomíaElon MuskJeff BezosMark Zuckerbergnoticias

Últimas Noticias

Lo más visto esta semana de Netflix en Venezuela

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Lo más visto esta semana

Las películas más populares de Netflix Argentina que no podrás dejar de ver

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Las películas más populares de

Tiembla en Chile: sismo de 4.0 de magnitud en la ciudad de La Ligua

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, por lo que es importante estar alerta ante cualquier movimiento telúrico

Tiembla en Chile: sismo de

Este es el top 10 de series en Paramount+ Estados Unidos para disfrutar acompañado

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Paramount+, que busca seguir gustando a los usuarios

Este es el top 10

Este es el top 10 de series y películas en Hulu Estados Unidos para disfrutar acompañado

Desde thrillers hasta suspenso, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Este es el top 10