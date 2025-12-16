Noticias

República Dominicana: cotización de cierre del dólar hoy 16 de diciembre de USD a DOP

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

El Banco Central de República
El Banco Central de República Dominicana ha hecho un llamado a evitar un incremento desproporcionado en el precio del dólar. (Infobae)

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 63,75 pesos dominicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,53% frente al valor de la sesión previa, cuando se situó en 62,79 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una disminución 0,39%; sin embargo en términos interanuales aún conserva un ascenso del 2,74%.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a días previos, con este valor frenó la racha plana que marcaba en las dos jornadas anteriores. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue de 15,37%, que es una cifra notoriamente superior al dato de volatilidad anual (10,9%), lo que manifiesta que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.

