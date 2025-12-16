Ranking Apple en Estados Unidos: top 10 de las canciones más populares de este día

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. FDO

Pooh Shiesty

Lo más nuevo de Pooh Shiesty, FDO, entra directamente al primer lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

2. All I Want for Christmas Is You

Mariah Carey

El sencillo más reciente de Mariah Carey ya se vislumbra como un nuevo clásico. All I Want for Christmas Is You entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

3. Underneath the Tree

Kelly Clarkson

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Kelly Clarkson. Quizás por esto es que Underneath the Tree debuta en el ranking directamente en la tercera posición.

4. Jingle Bell Rock

Bobby Helms

Jingle Bell Rock de Bobby Helms se mantiene en cuarto lugar.

5. MR RECOUP

21 Savage y Drake

MR RECOUP de 21 Savage y Drake se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la quinta posición.

6. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

Esta es la canción que se ubica en el sexto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 10. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Taylor Swift.

7. Rockin' Around the Christmas Tree (Single)

Brenda Lee

En séptimo lugar, continúa Rockin' Around the Christmas Tree (Single) de Brenda Lee.

8. Choosin' Texas

Ella Langley

Choosin' Texas no para de sonar en el streaming, tras ascender 5 puestos en las listas de favoritos y situarse en el octavo lugar.

9. Sleigh Ride

The Ronettes

La melodía de The Ronettes va en descenso: ya llega a la novena posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 6.

10. Last Christmas (Single Version)

Wham!

Last Christmas (Single Version) se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Wham! está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

Qué hay en Apple Music

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.