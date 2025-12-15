Subida del dólar en República Dominicana se desacelera al cierre del 15 de diciembre

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Mal cierre de jornada para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el peso no lograra revertir la tendencia negativa con la que comenzó el día y terminó la sesión de este lunes 15 de diciembre cotizando a la baja frente al dólar.

En la última sesión el dólar estadounidense se negoció al cierre a 63,19 pesos dominicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,1% frente a los 63,13 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

De acuerdo con un análisis financiero del Monex, el tipo de cambio responde a que los inversores están centrando su atención en diversas reuniones de política monetaria durante la semana.

Durante la semana, se anticipan comentarios de diversos miembros de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés), los cuales podrían reforzar las expectativas de los inversores sobre el rumbo de la política monetaria, donde actualmente se prevé una pausa para la primera reunión de 2026.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una disminución 1,11%; sin embargo desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 2,62%.

Si confrontamos el valor con días anteriores, invirtió el dato de la jornada previa, cuando cerró con un descenso del 0,8%, sin ser capaz de fijar una tendencia definida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue superior a la acumulada en el último año, de modo que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Precio del dólar en República Dominicana (REUTERS/Nathalia Angarita)

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.