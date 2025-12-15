Ranking Apple en Ecuador: top 10 de las canciones más populares de este día

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público ecuatoriano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

En primer lugar, continúa esta canción de Bad Bunny.

2. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

Esta es la canción que se ubica en el segundo lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 4. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de El Bogueto.

3. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Tití Me Preguntó, debute en el tercer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

4. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

La Plena (W Sound 05) de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 4, tras subir del 8 en el que se encontraba ayer.

5. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido, interpretado por Beéle, sigue en el quinto lugar de la lista.

6. Moscow Mule

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, Moscow Mule, entra directamente al sexto puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

7. Vete

Bad Bunny

Vete de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la séptima posición.

8. La Santa

Bad Bunny y Daddy Yankee

El hit de Bad Bunny y Daddy Yankee se encuentra en octavo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 6.

9. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. VOY A LLeVARTE PA PR entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

10. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Cuando No Era Cantante (Remix) no para de sonar en el streaming, tras ascender 2 puestos en las listas de favoritos y situarse en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple en el streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.