Caída del dólar se intensifica y el peso dominicano termina el día con importantes ganancias

Buen cierre de jornada para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el peso lograra mantener la tendencia positiva con la que comenzó el día y terminó la sesión de este 11 de diciembre de 2025 cotizando al alza frente al dólar.

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 63,38 pesos dominicanos en promedio, de modo que implicó un descenso del 0,97% comparado con el valor de la jornada previa, cuando finalizó con 64 pesos, reporta Dow Jones.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio responde al recorte a las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

En Estados Unidos, los inversores digieren la decisión de política monetaria de la FED y los comentarios de su presidente Jerome Powell.

Adicionalmente, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) actualizó sus proyecciones económicas hacia 2026, donde el dot-plot mostró que los funcionarios continúan anticipando un solo recorte de 25 pb para el próximo año, así como menores presiones inflacionarias.

Por otra parte, las solicitudes iniciales por seguro de desempleo repuntaron a 236 mil durante la semana pasada, desde la cifra previa de 191 mil, incumpliendo con las expectativas del mercado de 220 mil.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una subida 0,13%, por ello desde hace un año mantiene aún una subida del 2,39%.

Respecto de jornadas anteriores, puso fin a dos sesiones seguidas con tendencia positiva. En los pasados siete días la volatilidad es visiblemente superior a los datos logrados para el último año (10,74%), de forma que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.