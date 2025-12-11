Noticias

Valor de cierre del dólar en Bolivia este 11 de diciembre de USD a BOB

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

El Banco Central anunció que preservará el tipo de cambio del boliviano frente al dólar estadounidense. (Infobae)

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 6,85 bolivianos en promedio, lo que implicó un cambio del 1,36% si se compara con la cifra de la jornada previa, cuando marcó 6,76 bolivianos, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense acumula una subida 1,63%, de manera que en términos interanuales aún conserva un ascenso del 1,88%.

Si comparamos el dato con días pasados, giró las tornas respecto del de la sesión previa, cuando se anotó una bajada del 0,38%, mostrando que por ahora no es posible determinar una tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un balance manifiestamente superior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, por lo que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Pronósticos económicos para 2025

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

