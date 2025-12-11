La canción más escuchada en Spotify Ecuador este día

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lo más escuchado

1. La Plena

W Sound

Tras haberse reproducido 62.535 veces, la nueva canción de W Sound se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 1.

2. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

La melodía de El Bogueto pierde fuerza. Hoy solo cosecha 56.951 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el segundo lugar, lo que apunta a que va de salida.

3. TU VAS SIN (fav)

Rels B

Tras acumular 46.315 reproducciones, «TU VAS SIN (fav)» de Rels B se mantiene en tercer lugar.

4. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 45.202 reproducciones, motivo por el cual continúa en la cuarta posición.

5. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

«BAILE INoLVIDABLE» de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 44.937 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido», interpretado por Beéle, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 43.822 reproducciones.

7. mi refe (w Ovy On The Drums)

Beéle

«mi refe (w Ovy On The Drums)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el séptimo lugar, con 39.611 reproducciones.

8. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

Tras acumular 39.052 reproducciones, el temazo de Young Cister se mantiene en octavo lugar.

9. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

Un número tan favorable como 38.525 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Blessd va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el noveno puesto.

10. Qué Pasaría.. (w Bad Bunny)

Rauw Alejandro

«Qué Pasaría.. (w Bad Bunny)» de Rauw Alejandro sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 10, ya que ha conseguido un total de 38.283 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Ecuador es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.