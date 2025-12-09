La canción más sonada en Apple Estados Unidos hoy

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Lo más escuchado

1. All I Want for Christmas Is You

Mariah Carey

All I Want for Christmas Is You, interpretado por Mariah Carey, continúa en el primer lugar de la lista.

2. Underneath the Tree

Kelly Clarkson

Cosechar éxitos es sinónimo de Kelly Clarkson. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Underneath the Tree, debute en el segundo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

3. Jingle Bell Rock

Bobby Helms

Jingle Bell Rock de Bobby Helms es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

Lo más nuevo de Taylor Swift, The Fate of Ophelia, entra directamente a la cuarta posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

5. Man I Need

Olivia Dean

La nueva producción de Olivia Dean se vende como pan caliente. Pasa del puesto 8 de ayer al 5 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

6. Rockin' Around the Christmas Tree (Single)

Brenda Lee

El sencillo más reciente de Brenda Lee ya se vislumbra como un nuevo clásico. Rockin' Around the Christmas Tree (Single) entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

7. Choosin' Texas

Ella Langley

Choosin' Texas de Ella Langley sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, tras subir del 11 en el que se encontraba ayer.

8. Sleigh Ride

The Ronettes

Esta es la canción de The Ronettes que se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

9. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

Golden de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast va en descenso: ya llega al noveno lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 7.

10. Last Christmas (Single Version)

Wham!

Last Christmas (Single Version) de Wham! se mantiene en décimo lugar.

Qué hay en Apple Music

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.