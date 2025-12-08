Ranking de Netflix en Venezuela: estas son las series más vistas del momento

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix Venezuela

1. Los abandonados (The Abandons)

En los Estados Unidos de 1850, dos familias de distinta clase social encabezadas por sus valerosas matriarcas luchan por la supremacía en una tierra sin ley.

2. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

3. Estado de fuga 1986

La amistad entre León y Jeremías, unida por la literatura, se rompe cuando uno de ellos comete un acto de violencia imperdonable en Bogotá.

4. Un beso con chispa (키스는 괜히 해서!)

Una apasionada historia de amor en Jeju termina de forma repentina.. hasta que el destino vuelve a juntar a un heredero y a una joven que entra en su empresa fingiendo ser madre.

5. Abogado de oficio (프로보노)

Un juez insigne cuya vida cambia de la noche a la mañana se suma al equipo de asistencia jurídica gratuita en un selecto bufete. Allí, la esperanza aflora en lugares insospechados.

6. Simplemente Alicia

Alicia se caso con el hombre que la ama, pero cuando se reencuentra con un cabo suelto de su pasado, deberá escoger entre una vida estable y un torrido romance

7. Talamasca: La orden secreta, de Anne Rice (Talamasca: The Secret Order)

Una sociedad secreta rastrea a seres sobrenaturales como brujas, vampiros y hombres lobo.

8. El precio de una confesión (자백의 대가)

Una mujer acusada de matar a su marido recibe una oferta de una misteriosa desconocida dispuesta a confesar en su lugar. Pero, para ello, deberá cometer un asesinato.

9. Las Ratas: Una historia de 'The Witcher' (The Rats: A Witcher Tale)

Para llevar a cabo un audaz robo, una banda de forajidos inadaptados tendrá que hacer algo por primera vez: confiar los unos en los otros.. y en un brujo trasnochado.

10. Absentia

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.