Ranking Apple en Ecuador: top 10 de las canciones más populares de este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público ecuatoriano.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Tití Me Preguntó, debute en la segunda posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

3. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

4. Vete

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, Vete, entra directamente al cuarto puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

5. La Santa

Bad Bunny y Daddy Yankee

La Santa de Bad Bunny y Daddy Yankee sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 5, tras subir del 6 en el que se encontraba ayer.

6. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01) no para de sonar en el streaming, tras ascender 13 puestos en las listas de favoritos y situarse en la sexta posición.

7. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

El sencillo de El Bogueto pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el séptimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

8. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

El que fuera un exitazo de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 7.

9. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido de Beéle se encuentra en noveno lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 8.

10. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que VOY A LLeVARTE PA PR debuta en el ranking directamente en el décimo puesto.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (EFE/Mónica Davey)

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado internacional. Durante 2024, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que significa un alza de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.