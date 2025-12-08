La película más reproducida en Paramount+ Estados Unidos HOY

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Paramount. (Infobae)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está el top de las películas más reproducidas en Paramount+ Estados Unidos de esta semana.

Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde elegir.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye las producciones que van ganando terreno.

Top de películas más vistas en Paramount+ en Estados Unidos

1. Misión: Imposible - Sentencia final (Mission: Impossible - The Final Reckoning)

El agente Ethan Hunt continúa su misión de impedir que Gabriel controle el tecnológicamente omnipotente programa de IA conocido como "the Entity".

2. Barry Seal: el traficante

Basada en la vida real de Barry Seal, un expiloto que se convirtió en un importante narcotraficante en el cartel de Medellín y que acabó siendo reclutado por la CIA y el departamento de inteligencia de la DEA.

3. Jake y el gordo

Jake y el gordo es un drama de televisión protagonizado por William Conrad como fiscal J. L. "Gordo" McCabe y Joe Penny como investigador Jake Styles.La serie funcionó en CBS durante cinco temporadas, de 1987 a 1992. "Diagnóstico: Asesinato" fue una consecuencia de esta serie.

4. Hermanos por pelotas

Aunque Brennan Huff (Will Ferrell) tiene casi cuarenta años, sigue viviendo con su madre Nancy (Mary Steenburgen) y se conforma con conseguir, de vez en cuando, empleos esporádicos. Dale Doback (John C. Reilly), es un parado profesional de cuarenta años que vive con su padre, Robert (Richard Jenkins). Cuando Nancy y Robert se casan, los dos parásitos se ven obligados a compartir casa, pero, debido a su narcisismo y a su agresiva pereza se establece entre ellos una competencia que llega a enturbiar la relación entre sus padres.

5. Man with No Past

Al despertar en una ciudad desconocida, un hombre que no recuerda quién es debe enfrentarse a los misterios de su propia identidad. Pero su desesperada búsqueda por descubrir su pasado le enfrenta a un poderoso enemigo, lo que le llevará a un enfrentamiento que sellará su destino y revelará finalmente su verdadera identidad.

6. Agárralo como puedas (The Naked Gun)

El torpe teniente Frank Drebin Jr. intenta resolver un asesinato vinculado a un magnate tecnológico. Mientras investiga, su unidad policial corre peligro de ser cerrada. Con la ayuda de una escritora de crímenes, Frank se verá envuelto en situaciones tan absurdas como explosivas. Película reboot basada en la popular franquicia de comedia "Agárralo como puedas" y la serie de televisión "Police Squad!".

7. Fritos a balazos (Guns Up)

Cuando un trabajo sale terriblemente mal, un ex policía y hombre de familia que trabaja como secuaz de la mafia tiene una noche para sacar a su familia de la ciudad.

8. Querido Santa (Dear Santa)

Narra la historia de un niño que, al escribir su carta anual a Santa, confunde las letras y se la envía directo a Satán.

9. Top Gun: Maverick

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo "Goose".

10. Infiltrados en clase

Dos jóvenes agentes de la ley se hacen pasar por alumnos de instituto para desarticular una red de narcotráfico. Schmidt y Jenko fueron enemigos en el colegio pero, cuando años más tarde se reencuentran en la academia de policía, terminan haciéndose amigos. Puede que no sean los mejores agentes, pero les llega su gran oportunidad de demostrar lo que valen cuando se unen a la unidad de la policía secreta Jump Street, comandada por el capitán Dickson. Entonces cambian sus armas e insignias por las mochilas y utilizan su apariencia juvenil para infiltrarse en un instituto. El problema es que los jóvenes de hoy no se parecen en nada a los de años atrás y Schmidt y Jenko descubren que todo lo que creían saber sobre la adolescencia, el sexo, las drogas y el rock and roll era completamente erróneo.

