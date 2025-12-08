Estos son los sencillos que están de moda hoy en Apple Argentina

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

Lo más nuevo de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia, La Perla, entra directamente a la primera posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

2. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

3. Reliquia

ROSALÍA

El sencillo más reciente de ROSALÍA ya se vislumbra como un nuevo clásico. Reliquia entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. RUN

BTS

RUN, interpretado por BTS, continúa en el cuarto lugar de la lista.

5. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

Esta rolade Taylor Swift está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 5. Ayer se encontraba en el sitio número 6, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

6. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

El sencillo de Bad Bunny pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la sexta posición, lo que apunta a que va de salida.

7. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a El Bogueto. Quizás por esto es que Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef) debuta en el ranking directamente en el séptimo lugar.

8. Tu jardín con enanitos

Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES

En octavo lugar, continúa Tu jardín con enanitos de Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES.

9. Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066

Bizarrap y Daddy Yankee

Con una diferencia positiva de 2, Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 de Bizarrap y Daddy Yankee sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición novena. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

10. Berghain

ROSALÍA, Björk y Yves Tumor

Berghain de ROSALÍA, Björk y Yves Tumor es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ganancias a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado internacional. A lo largo del, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un incremento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.