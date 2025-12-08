Buen inicio de semana para el peso dominicano: precio del dólar se cae este 8 de diciembre

Precio del dólar en República Dominicana (REUTERS/Jose Luis González/Archivo)

Buen inicio de semana para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el precio del dólar cotizara a la baja frente al peso tras la apertura de mercados de este lunes 8 de diciembre de 2025.

Tras la apertura el dólar estadounidense se cotiza al inicio del día a 63,91 pesos dominicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,23% con respecto a los 64,06 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio responde a la cautela de los inversores quienes se encuentran a la espera de conocer los últimos datos económicos en Estados Unidos antes de la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés).

Actualmente, la atención estará sobre la publicación de la Encuesta de Vacantes y Rotación Laboral (JOLTS por sus silgas en inglés) del mes de octubre.

Estos resultados del empleo ppdrán proveer claridad sobre la tendencia del mercado laboral, misma que podría definir si la FED recorta o no la tasa de interés.

La reunión de la FED será esté miércoles. Hasta el momento la tendencia entre los operadores es que volverán a recortar la tasa de interés.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 1,61% y en el último año todavía mantiene un incremento del 3,25%.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.