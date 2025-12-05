Ranking de Netflix en Estados Unidos: estas son las series más vistas del momento

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Estados Unidos

1. Sean Combs: Ajuste de cuentas (Sean Combs: The Reckoning)

Esta serie documental desentraña las impactantes acusaciones que se ciernen sobre Sean Diddy Combs y su imperio Bad Boy, a lo largo de décadas de su vida y su carrera.

2. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

3. Matt Rife: Unwrapped - A Christmas Crowd Work Special

4. La bestia en mí (The Beast in Me)

Una escritora famosa se ve arrastrada a un juego psicológico con su rico y poderoso vecino nuevo.. que podría ser un asesino.

5. Desapariciones ¿Vivos O Muertos?

Sigue a un equipo de policías de Carolina del Norte que investigan casos de personas desaparecidas en circunstancias inquietantes.

6. Las Ratas: Una historia de 'The Witcher' (The Rats: A Witcher Tale)

Para llevar a cabo un audaz robo, una banda de forajidos inadaptados tendrá que hacer algo por primera vez: confiar los unos en los otros.. y en un brujo trasnochado.

7. Love & Death

Serie de David E. Kelly que cuenta la historia real de Candy y Pat Montgomery y Betty y Allan Gore, dos parejas de feligreses que disfrutan de su vida en un pequeño pueblo de Texas hasta que una infidelidad hace que alguien empuñe un hacha.

8. My Next Guest with David Letterman and Adam Sandler

9. Kevin Hart: Acting My Age

10. ¿Es una tarta? Edición fiestas (Is It Cake? Holiday)

En esta versión navideña del concurso de repostería, vuelven reposteros de temporadas anteriores para crear sabrosas réplicas de patines de hielo, cascanueces y muchos más objetos.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.