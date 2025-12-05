Las mejores canciones para escuchar en Spotify Estados Unidos en cualquier momento y lugar

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. Rockin' Around The Christmas Tree

Brenda Lee

«Rockin' Around The Christmas Tree» de Brenda Lee es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.733.710 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. All I Want for Christmas Is You

Mariah Carey

«All I Want for Christmas Is You» de Mariah Carey se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.470.591 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la segunda posición.

3. Jingle Bell Rock

Bobby Helms

«Jingle Bell Rock», interpretado por Bobby Helms, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 1.441.540 reproducciones.

4. Last Christmas

Wham!

Tras acumular 1.365.333 reproducciones, «Last Christmas» de Wham! se mantiene en cuarto lugar.

5. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

«The Fate of Ophelia» de Taylor Swift sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 5, ya que ha conseguido un total de 1.208.408 reproducciones.

6. The Christmas Song (Merry Christmas To You)

Nat King Cole

Tras acumular 1.137.870 reproducciones, «The Christmas Song (Merry Christmas To You)» de Nat King Cole se mantiene en sexto lugar.

7. Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

«Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)» se ubica en la séptima posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 1.128.317, lo que marca un hito en la carrera musical de HUNTR/X.

8. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Dean Martin

«Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!» de Dean Martin va en descenso: ya llega a la octava posición. Sus 1.127.973 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

9. It's the Most Wonderful Time of the Year

Andy Williams

«It's the Most Wonderful Time of the Year» de Andy Williams se ubica en el noveno lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.121.799 reproducciones.

10. Man I Need

Olivia Dean

«Man I Need», interpretado por Olivia Dean, ocupa el décimo lugar de la lista, tras lograr 1.102.185 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.