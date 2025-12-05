Estas son las series mas populares para ver en Netflix Argentina hoy

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix Argentina

1. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

2. Envidiosa

Después de una ruptura muy dolorosa, Vicky, con cerca de 40 años, busca un nuevo amor. No sabe que lo que la espera es un profundo y divertido proceso de autodescubrimiento.

3. Talamasca: La orden secreta, de Anne Rice (Talamasca: The Secret Order)

Una sociedad secreta rastrea a seres sobrenaturales como brujas, vampiros y hombres lobo.

4. El juego de Gracie Darling (Playing Gracie Darling)

Cuando Joni tenía 14 años, su mejor amiga, Gracie Darling, desapareció durante una sesión espiritista. Veintisiete años después, los niños de un pequeño pueblo se divierten jugando a "Jugar a ser Gracie Darling", pero el juego aparentemente inocente se vuelve siniestro cuando otra niña desaparece. Joni, para entonces psicóloga infantil, regresa al pueblo y colabora con el sargento de policía Jay para descubrir la verdad, mientras que Ruth, la hermana de Gracie, se enfrenta a la peor pesadilla de una madre cuando su propia hija desaparece en circunstancias inquietantemente similares.

5. Un beso con chispa (키스는 괜히 해서!)

Una apasionada historia de amor en Jeju termina de forma repentina.. hasta que el destino vuelve a juntar a un heredero y a una joven que entra en su empresa fingiendo ser madre.

6. La bestia en mí (The Beast in Me)

Una escritora famosa se ve arrastrada a un juego psicológico con su rico y poderoso vecino nuevo.. que podría ser un asesino.

7. Valle salvaje

Adriana es una mujer de 20 años que, tras asistir a un baile en el Palacio Real, viaja de Madrid a Asturias. Lo hace tras descubrir que su matrimonio con un hombre al que no conoce estaba pactado en secreto y debe ir a conocer al prometido a la casa de la hermana de su padre. Allí comprenderá que la “van a tratar como a una esclava” y tendrá que “realizar trabajos que no le corresponden”, como una criada. Dentro de esa vida sin esperanza, descubre un amor clandestino y peligroso. Además, conocerá la identidad del responsable de la muerte de su padre, un miembro de la familia y hará frente a una oscura traición.

8. 50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa

Esta serie documental explora el caso de Fernando Báez Sosa, cuyo asesinato a golpes por parte de un grupo de jóvenes quedó grabado en video, hecho que conmocionó a la Argentina.

9. Killing Eve

Basada en las novelas de Luke Jennings, Killing Eve se centra en dos mujeres muy diferentes. Eve es una ingeniosa agente del MI5 cuyo aburrido trabajo se aleja de su sueño de ser espía. Villanelle es una asesina experta que disfruta de los lujos que su violento trabajo le brinda. Estas dos inteligentes e intensas mujeres se enfrentarán en un épico juego del gato y el ratón.

10. Absentia

