Valor de cierre del dólar en Bolivia este 4 de diciembre de USD a BOB

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

El Banco Central anunció que preservará el tipo de cambio del boliviano frente al dólar estadounidense. (Infobae)

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 6,85 bolivianos en promedio, lo que supuso un cambio del 1,63% comparado con los 6,74 bolivianos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una subida 1,68%, de manera que desde hace un año todavía mantiene un incremento del 1,53%.

Si comparamos el valor con días previos, invirtió la cotización de la sesión previa, cuando se saldó con una disminución del 0,63%, mostrando una ausencia de estabilidad en el resultado. La volatilidad referente a estos siete días es visiblemente superior a los datos conseguidos para el último año (13,08%), lo que indica que está pasando por una fase de inestabilidad.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

