Caída del peso dominicano se intensifica y precio del dólar sube aún más al cierre del 4 de diciembre

Mal cierre para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el peso no logró revertir la tendencia negativa con la que comenzó el día y terminó la sesión de este jueves 4 de diciembre de 2025 cotizando a la baja frente al dólar.

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 63,81 pesos dominicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,29% con respecto a los 63 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En cuanto a los cambios de este día respecto de días pasados, el dólar acumuló tres fechas consecutivas de ganancias frente al peso dominicano.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio responde a la debilidad del dólar provocada por la publicación de malos datos en materia laboral en Estados Unidos.

Las solicitudes iniciales por seguro de desempleo fueron de 191 mil la semana pasada, desde las 218 mil registradas en el periodo anterior, situándose por debajo de las expectativas del mercado de 219 mil. El dato mostró una desaceleración de los despidos, reflejando menores presiones sobre el mercado laboral.

Este escenario ha impulsado las apuestas por un recorte de 25 puntos base para la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés). Sin embargo, aún se tiene que esperar la publicación de los últimos datos económicos.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense marca una subida 3,01%, de modo que en términos interanuales aún conserva un ascenso del 3,25%.

La cifra de la volatilidad es notoriamente superior a los números conseguidos para el último año (10,71%), lo que indica que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

Tipo de cambio en República Dominicana (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.