Caída del peso dominicano se intensifica y el precio del dólar sube al cierre del 2 de diciembre

Mal cierre de jornada para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el peso no logró revertir la tendencia negativa con la que comenzó el día y terminó la sesión de este martes 2 de diciembre cotizando a la baja frente al dólar.

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 62,99 pesos dominicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,97% frente al valor de la sesión previa de 61,78 pesos, reporta Dow Jones.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio responde a la espera de los inversores para conocer datos económicos en Estados Unidos.

Los inversores centran su atención en la publicación la Encuesta Sobre Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS, por sus siglas en inglés) de este martes.

Esta encuesta será de vital importancia para los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés).

Al contar con poca información económica antes de su reunión de política monetaria la próxima semana, el desempeño de la generación de empleo será clave para ajustar las expectativas de normalización de los operadores.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense registra una subida 1,52%, de modo que desde hace un año aún mantiene un incremento del 1,84%.

En relación a fechas previas, dio la vuelta al resultado de la jornada previa cuando experimentó una disminución del 0,81%, mostrándose incapaz de establecer una clara tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 17,1%, que es una cifra claramente superior al dato de volatilidad anual (10,7%), por lo tanto presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.