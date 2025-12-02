La ciudad de Sierra Gorda siente sismo de magnitud 4.1

El sismo se registró en la ciudad de Sierra Gorda (Infobae)

Un temblor de 4.1 de magnitud y con una profundidad de 119.0 kilómetros alertó a los habitantes de la ciudad chilena de Sierra Gorda.

El movimiento tuvo como epicentro la coordenadas -68.932 grados de longitud y -23.077 grados de latitud, es decir a 45.0 kilómetros al Sureste de dicha población, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN).

La información hasta ahora obtenida del CNS señala que el sismo empezó a las 23:36 horas (hora local) de este lunes 1 de diciembre.

Recuerda que ante cualquier temblor sigue información únicamente de fuentes oficiales, evita caer en rumores o noticias falsas.

Tras un terremoto, checa tu hogar en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular únicamente en caso de emergencia, evita saturar las líneas telefónicas, no prendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas. Es importante mencionar que tras un movimiento telúrico importante, se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta.

Un sismo puede pasar en cualquier instante, por lo que es importante estar preparado con las siguientes medidas: alista un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación, encuentra las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y alista una mochila de emergencia.

Durante un temblor conserva la calma y encuentra un lugar seguro, aléjate de objetos que puedan caer, no uses los ascensores, ni te quedes en la caja de las escaleras, ni en el marco de una puerta.

Si estás en un automóvil, estaciónate y ponte lejos de edificios, árboles y postes; si te encuentras en la costa, abandona la playa y refúgiate en zonas altas, ante la posibilidad de un tsunami; y si estás en una silla de ruedas y no puedes desplazarte a un lugar seguro, frena las ruedas y protege tu cabeza y cuello con tus brazos.

La región con más volcanes y sismos en el mundo

Chile es uno de los países con más actividad sísmica del planeta, esto se debe a su ubicación geográfica y geotectónica, ya que está dentro de una de las zonas con mayor liberación de energía, en la permanente convergencia de la "Placa de Nazca" y la "Placa Sudamericana", en la llamada zona de subdicción.

Además, el país se localiza en una región conocida como Anillo o Cinturón de Fuego del Pacífico, considerada la región con la mayor cantidad de volcanes y temblores del planeta.

Esta zona reúne el 75% de los volcanes que existen en el mundo e incluye más de 450 estructuras volcánicas, sin mencionar que es donde suceden el 90% de la actividad sísmica a nivel mundial y el 81% de los sismos más fuertes del planeta.

Unicamente en Chile han ocurrido el 50% de los tsunamis de los que se tienen registros en el mundo, según información el Departamento de Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastes.

Cinturón de Fuego del Pacífico alcanza toda la costa del Pacífico, iniciando en Chile, pasado por Centroamérica, México, Estados Unidos, recorriendo las Islas Aleutianas, posteriormente baja por las costas de Rusia, Japón, Taiwán y Filipinas, hasta llegar a Nueva Zelanda.

Algunos volcanes que se encuentran en el Anillo de Fuego del Pacífico y que han producido erupciones importantes con cuantiosos daños a escala global, son: el Krakatoa en Indonesia, Monte Fuji en Japón, Monte Santa Elena en Estados Unidos, el Chichón en México y el Nevado del Ruiz en Colombia, entre otros.

Cada vez que ocurre un sismo o erupción importante en esta región, surge el miedo de que el Cinturón de Fuego del Pacifico se "active" provocando más desastres naturales, sin embargo, esto no es posible, ya que cada terremoto o actividad volcánica son en su mayoría indepedientes entre sí, es decir, no tienen relación directa.