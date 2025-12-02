Estos son los sencillos que están de moda hoy en Apple Estados Unidos

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. All I Want for Christmas Is You

Mariah Carey

En primer lugar, continúa esta canción de Mariah Carey.

2. Underneath the Tree

Kelly Clarkson

Lo más nuevo de Kelly Clarkson, Underneath the Tree, entra directamente a la segunda posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

3. Jingle Bell Rock

Bobby Helms

Jingle Bell Rock de Bobby Helms se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la tercera posición.

4. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

The Fate of Ophelia se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Taylor Swift está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

5. Man I Need

Olivia Dean

Esta rolade Olivia Dean está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 5. Ayer se encontraba en el sitio número 6, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

6. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

Cosechar éxitos es sinónimo de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Golden, debute en la sexta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

7. Choosin' Texas

Ella Langley

Choosin' Texas de Ella Langley se mantiene en séptimo lugar.

8. Sleigh Ride

The Ronettes

Con una diferencia favorable de 2, Sleigh Ride de The Ronettes se sitúa hoy en el puesto 8 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

9. Rockin' Around the Christmas Tree (Single)

Brenda Lee

El sencillo más reciente de Brenda Lee ya se vislumbra como un nuevo clásico. Rockin' Around the Christmas Tree (Single) entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

10. The Christmas Song (Merry Christmas to You)

Nat "King" Cole

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Nat "King" Cole. Quizás por esto es que The Christmas Song (Merry Christmas to You) debuta en el ranking directamente en el décimo puesto.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (EFE/Mónica Davey)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta herramienta, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha función usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.