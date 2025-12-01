Dólar en República Dominicana revierte caída y cierra el día cotizando al alza frente al peso

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Mal cierre de jornada para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el dólar lograra revertir la tendencia negativa con la que comenzó el día y terminó la sesión de este lunes 1 de diciembre cotizando al alza frente al peso.

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 62,75 pesos dominicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,48% si se compara con los 62,45 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Analizando este dato con el de jornadas anteriores, el dólar encadenó dos fechas seguidas en dígitos positivos.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio responde al incremento de las expectativas de que la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) podría rectorar 25 puntos base la próxima semana.

El dólar también reaccionó al anuncio que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de su secretario del Tesoro, Scott Bessent, quienes aseguraron que ya cuentan con certeza quien será el sucesor de Jerome Powell como presidente de la FED.

Esto ha aumentado la especulación sobre que será Kevin Hasset el próximo presidente de la FED, quien destaca por un tono menos restrictivo.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense registra un ascenso 0,4%, de manera que en términos interanuales aún mantiene un incremento del 1,7%.

Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue algo inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos cambios de lo habitual en estas fechas.

Precio del dólar en República Dominicana repuntó (REUTERS/Jose Luis Gonzalez/Ilustración/Archivo)

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.