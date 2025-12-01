Ranking Apple en Uruguay: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01) de Lluvia para Dormir es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

Lo más nuevo de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia, La Perla, entra directamente a la segunda posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

3. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule, interpretado por Bad Bunny, continúa en el tercer lugar de la lista.

4. Si Te Pillara

La Dosis y La Nueva Escuela

Cosechar éxitos es sinónimo de La Dosis y La Nueva Escuela. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Si Te Pillara, debute en la cuarta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

5. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

The Fate of Ophelia de Taylor Swift sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 5, tras subir del 6 en el que se encontraba ayer.

6. Los Mayores

La Nueva Escuela

Los Mayores de La Nueva Escuela pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el sexto puesto, lo que apunta a que va de salida.

7. Berghain

ROSALÍA, Björk y Yves Tumor

Con una diferencia positiva de 1, Berghain de ROSALÍA, Björk y Yves Tumor sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición séptima. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

8. Reliquia

ROSALÍA

Reliquia de ROSALÍA va en descenso: ya llega al octavo lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 7.

9. Tu jardín con enanitos

Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES

Tu jardín con enanitos de Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES se vende como pan caliente. Pasa del puesto 10 de ayer al 9 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

10. Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066

Bizarrap y Daddy Yankee

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bizarrap y Daddy Yankee. Quizás por esto es que Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 debuta en el ranking directamente en el décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta herramienta, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha opción usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.