Ranking Apple en Argentina: top 10 de las canciones más populares de este día

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lo favorito de los escuchas

1. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

El sencillo más reciente de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia ya se vislumbra como un nuevo clásico. La Perla entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. Reliquia

ROSALÍA

Lo más nuevo de ROSALÍA, Reliquia, entra directamente al segundo puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

3. Berghain

ROSALÍA, Björk y Yves Tumor

Con una diferencia favorable de 4, Berghain de ROSALÍA, Björk y Yves Tumor se sitúa hoy en el puesto 3 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

4. Moscow Mule

Bad Bunny

Esta es la canción de Bad Bunny que se ubica en la cuarta posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

5. Sexo, Violencia y Llantas

ROSALÍA

Sexo, Violencia y Llantas no para de sonar en el streaming, tras ascender 4 puestos en las listas de favoritos y situarse en la quinta posición.

6. RUN

BTS

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a BTS. Quizás por esto es que RUN debuta en el ranking directamente en el sexto puesto.

7. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

The Fate of Ophelia de Taylor Swift va en descenso: ya llega a la séptima posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 4.

8. Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066

Bizarrap y Daddy Yankee

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 de Bizarrap y Daddy Yankee pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el octavo lugar, lo que apunta a que va de salida.

9. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef) de El Bogueto se encuentra en noveno lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 5.

10. Tu jardín con enanitos

Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES

Tu jardín con enanitos se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

Apple en el streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Joshua Roberts)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.