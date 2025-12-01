Las mejores melodías para escuchar en Apple Ecuador en cualquier momento y lugar

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público ecuatoriano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Tití Me Preguntó no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en el primer lugar.

2. Moscow Mule

Bad Bunny

El que fuera un exitazo de Bad Bunny va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la segunda posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 1.

3. Vete

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que Vete debuta en el ranking directamente en el tercer puesto.

4. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

Lo más nuevo de El Bogueto, Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef), entra directamente al cuarto lugar de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

5. La Santa

Bad Bunny y Daddy Yankee

Con una diferencia favorable de 1, La Santa de Bad Bunny y Daddy Yankee se sitúa hoy en el puesto 5 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

6. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny se encuentra en sexto lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 5.

7. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

El sencillo más reciente de Lluvia para Dormir ya se vislumbra como un nuevo clásico. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01) entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

8. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Beéle está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

9. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

La Plena (W Sound 05) de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums va en descenso: ya llega al noveno lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 7.

10. Qué Pasaría..

Rauw Alejandro y Bad Bunny

Qué Pasaría..de Rauw Alejandro y Bad Bunny está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 10. Ayer se encontraba en el sitio número 11, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ganancias a la compañía

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Yves Herman)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado global. Durante 2024, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que significa un incremento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.