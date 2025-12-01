La canción más sonada en Apple Chile hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lo favorito de los escuchas

1. Pasajero

King Savagge, Lyon la f, Katteyes y Lewis Somes

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a King Savagge, Lyon la f, Katteyes y Lewis Somes. Quizás por esto es que Pasajero debuta en el ranking directamente en la primera posición.

2. Comando Estelar

Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow

El sencillo más reciente de Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow ya se vislumbra como un nuevo clásico. Comando Estelar entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

3. Chica Galáctica (W Sound 07)

W Sound, Cris MJ y Ovy On the Drums

Chica Galáctica (W Sound 07) de W Sound, Cris MJ y Ovy On the Drums se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la tercera posición.

4. Daytona

Cris MJ

Lo más nuevo de Cris MJ, Daytona, entra directamente a la cuarta posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

5. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

La Perla de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia se mantiene en quinto lugar.

6. SENDA BELLAKONA

SINAKA

SENDA BELLAKONA de SINAKA es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. DESCONTROL

SINAKA y Easykid

El que fuera un exitazo de SINAKA y Easykid va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la séptima posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 4.

8. Moscow Mule

Bad Bunny

Con una diferencia favorable de 1, Moscow Mule de Bad Bunny se sitúa hoy en el puesto 8 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

9. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Tití Me Preguntóde Bad Bunny está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 9. Ayer se encontraba en el sitio número 12, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

10. DESEO

Lyon la f

Cosechar éxitos es sinónimo de Lyon la f. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada DESEO, debute en el décimo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta función, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.