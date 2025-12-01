Estas son las series mas populares para ver en Netflix Estados Unidos hoy

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix Estados Unidos

1. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

2. Kevin Hart: Acting My Age

3. Desapariciones ¿Vivos O Muertos?

Sigue a un equipo de policías de Carolina del Norte que investigan casos de personas desaparecidas en circunstancias inquietantes.

4. La bestia en mí (The Beast in Me)

Una escritora famosa se ve arrastrada a un juego psicológico con su rico y poderoso vecino nuevo.. que podría ser un asesino.

5. ¿Es una tarta? Edición fiestas (Is It Cake? Holiday)

En esta versión navideña del concurso de repostería, vuelven reposteros de temporadas anteriores para crear sabrosas réplicas de patines de hielo, cascanueces y muchos más objetos.

6. Un hombre infiltrado (A Man on the Inside)

Un exprofesor recibe una nueva oportunidad en la vida cuando una detective privada lo contrata para una misión encubierta en una residencia de ancianos de San Francisco.

7. Mark Rober's CrunchLabs

8. Absentia

9. The Great British Baking Show Holidays

10. Holland

En esta película de suspense impredecible, Nicole Kidman es la meticulosa Nancy Vandergroot, una profesora y ama de casa cuya vida perfecta con su marido y su hijo en Holland, Míchigan, una ciudad llena de tulipanes, se convierte en una historia retorcida. Nancy y su amable compañero de trabajo empiezan a sospechar de un secreto y acaban descubriendo que nada en sus vidas es lo que parece.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.