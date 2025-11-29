Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix Ecuador

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

¿Sin nada que ver en la televisión?, no te preocupes, Netflix reveló su top 10 con las películas más populares en Ecuador de esta semana. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no puedes dejar pasar.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más conocido en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta ahora su número de suscriptores ha experimentado un aumento continuo, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

Ranking de las películas más vistas de Netflix Ecuador

1. Un robo muy navideño (Jingle Bell Heist)

Dos empleados en horas bajas se juntan para robar unos selectos grandes almacenes de Londres en Nochebuena. ¿Se robarán de paso el corazón?

2. El peor vecino del mundo

Otto Anderson (Tom Hanks) es un viudo cascarrabias y muy obstinado. Cuando una alegre joven familia se muda a la casa de al lado, Otto encuentra la horma de su zapato en la espabilada y muy embarazada, Marisol, lo que conlleva a una muy improbable amistad que pondrá su mundo patas arriba. Remake de la película sueca 'A Man Called Ove' de 2015.

3. Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa

Sean (Hutcherson) recibe una llamada de socorro desde una misteriosa isla, que no aparece en los mapas. Se trata de un lugar con extrañas formas de vida. Sean emprenderá la búsqueda acompañado de su padrastro (Johnson), de un piloto de helicóptero (Guzman) y su hermosa y temperamental hija (Hudgens). Secuela de "Viaje al centro de la tierra 3D".

4. El encanto del champán (Champagne Problems)

Una directiva decidida va a París con la intención de adquirir una marca de champán antes de Navidad.. y se enamora por accidente del heredero de este imperio burbujeante.

5. Joyful Noise

6. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

7. Frankenstein: Una lección de anatomía (Frankenstein: The Anatomy Lesson)

El visionario cineasta Guillermo del Toro, junto con el reparto y el equipo de Frankenstein’, muestra los entresijos del rodaje de la nueva versión del famoso clásico.

8. Viaje al centro de la Tierra

Durante una expedición científica en Islandia, el visionario científico Trevor Anderson (Brendan Fraser), su sobrino Sean (Josh Hutcherson) y su hermosa guía regional, Hannah (Anita Briem), quedan atrapados en una cueva. La única posibilidad de escapar de allí es adentrándose en las entrañas de la Tierra. Recorriendo mundos jamás vistos, el trío se encuentra cara a cara con criaturas increíbles. Pero la actividad volcánica del lugar es cada vez más intensa, por lo que deberán encontrar urgentemente una manera de poder volver a la superficie antes de que sea demasiado tarde.

9. Sueños de trenes (Train Dreams)

Un leñador introvertido pero afable se topa con el amor y la pérdida durante una época de cambios colosales en los EE. UU. de principios del siglo XX.

10. Un baile navideño de cenicienta (A Cinderella Christmas Ball)

Una profesora de baile descubre que sus raíces familiares la llevan hasta un pueblo real, donde es reclutada para darle clases de vals a un terco príncipe para Navidad.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.