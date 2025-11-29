Las películas favoritas del público en Prime Video España

Los usuarios de Prime Video tienen acceso a más de cuatro mil títulos producidos por Amazon. (Infobae)

¿Sin nada que ver en la televisión?, no te preocupes, la lista semanal actualizada con las películas más reproducidas en Prime Video España ya está disponible.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde escoger.

Ya sea porque acaban de salir de carteleras, porque se viralizaron en redes sociales o se encuentra en una racha de popularidad, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Ranking de películas más populares en Prime Video en España

1. La educación de Polly McClusky (She Rides Shotgun)

Tras salir de prisión, Nate debe proteger a su hija Polly de una peligrosa banda que ha puesto precio a sus vidas. Juntos emprenden una huida violenta y desesperada por el desierto, mientras él le enseña a sobrevivir en un mundo brutal. En el camino, padre e hija forjan un profundo vínculo marcado por la redención y el crecimiento mutuo.. Adaptación de la premiada novela de Jordan Harper.

2. Juegos de niños (Playdate)

Brian acaba de ser despedido de su trabajo y se convierte en un padre que se queda en casa. Acepta una invitación para jugar de otro padre, que resulta ser un bala perdida.

3. Caza de brujas (After the Hunt)

Una profesora universitaria se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando una estudiante estrella acusa a uno de sus compañeros de trabajo y un oscuro secreto de su pasado amenaza con salir a la luz.

4. Serf

5. Dos mundos, un deseo (İki Dünya Bir Dilek)

Bilge y Can comienzan a escucharse telepáticamente veintiún años después de aquel encuentro mágico en el hospital infantil. Lo que parece ser un milagro termina siendo un secreto oculto, ya que el destino les reserva mucho más a pesar del tiempo: una aventura emocionante y una historia de amor épica.

6. Un año y un día

7. Culpa nuestra

La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor? Secuela de "Culpa tuya".

8. A Little Women's Christmas

9. A Working Man

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

10. Voy a pasármelo mejor

1992. Los Pitus ya tienen quince años y este verano se van de campamento para aprender inglés. Eso sí, lo hacen como aprendimos inglés a principios de los noventa: en un campamento no muy lejos de nuestra casa y con profesores españoles cuyo acento dejaba bastante que desear. En esas semanas los tres amigos vivirán un montón de nuevas aventuras, sobre todo amorosas, que son siempre las aventuras más importantes, especialmente a los quince años. Ah y también cantarán y bailarán un montón de canciones de la época. Ellos no lo saben, pero será el mejor verano de su vida.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué más saber sobre Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Amazon)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en varios países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratis y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.