Los 10 K-dramas y shows más populares en Corea del Sur este fin de semana

Las producciones surcoreanas han experimentado un crecimiento sostenido en plataformas internacionales, impulsadas por estrategias de inversión y acuerdos exclusivos de distribución por parte de Netflix. Figuras de la industria y analistas del sector coinciden en que la demanda global de los llamados K-dramas ha transformado los hábitos de consumo en el entretenimiento en streaming.

De acuerdo con los últimos movimientos de la plataforma, Netflix ha optado por coproducir y garantizarse la exclusividad en la distribución de una gran variedad de series coreanas, lo que ha fortalecido su presencia como referente en el catálogo internacional. Como resultado, los K-dramas suelen ocupar posiciones destacadas entre los títulos más populares de la plataforma, llegando en varios casos a superar en audiencia a producciones originales procedentes de otros países.

La diversidad temática es uno de los elementos más valorados por las nuevas audiencias. El catálogo abarca géneros que van desde el romance y el drama romántico hasta la ciencia ficción y el thriller. El incremento en la variedad y la calidad de estas ficciones ha sido calificado como un factor decisivo en la expansión del fenómeno, según fuentes cercanas a la industria surcoreana.

Las series, programas y shows que arrasan esta semana en Netflix Corea

Una promesa que parecía lejana se hace realidad: tres amigos por fin emprenden un viaje por Kenia lleno de aventuras, bromas… y quizás hasta una selfi con una jirafa. (Captura de pantalla Netflix)

1.- Tres tontos en Kenia

Los artistas coreanos Lee Soo Geun, Eun Ji Won y Kyu Hyun se embarcan en un viaje impredecible por Kenia, compartiendo risas y amistad genuina mientras exploran los impresionantes paisajes de África.

2.- Taxi Driver

Kim Do Gi se graduó de la Academia Naval y se convirtió en Oficial de UDT (equipo de demolición submarina). Su vida cambió después de que su madre fuera asesinada por un asesino en serie. Créditos: SBS

En una sociedad injusta, una llamada telefónica a Rainbow Taxi convocará al taxista Kim Do Ki para vengarte.

3.- Don’t Call Me Ma’am

La historia de tres amigas de 41 años. Cho Na Jeong fue presentadora de un programa de teletienda y ganó cientos de millones de wones por su trabajo. Ahora, es ama de casa y madre de dos hijos. (Captura de pantalla)

La serie sigue a tres amigas inseparables de 41 años —Jo Na-jeong, una ex presentadora de compras por TV convertida en ama de casa que sueña con volver al trabajo; Lee Il-ri, una editora de moda soltera obsesionada con el matrimonio ideal; y Koo Ju-young, gerente en un centro de arte que busca equilibrio entre carrera y vida personal— mientras enfrentan la crisis de la mediana edad.

4.- Baseball Queen

El programa presenta a las 'Black Queens', oficialmente el 50.º equipo femenino de béisbol de Corea. (Netflix)

El programa presenta a las ‘Black Queens’, oficialmente el 50.º equipo femenino de béisbol de Corea. El equipo está dirigido por la ex estrella de las Grandes Ligas de Béisbol, Choo Shin-soo, con el legendario golfista Park Se-ri como director general.

5.- La vida soñada del Sr. Kim

Tras haber hecho carrera en una empresa, un hombre de mediana edad emprende un camino de autodescubrimiento en el que intenta reencontrarse con la felicidad verdadera. Crédito: (Netflix)

Tras haber hecho carrera en una empresa, un hombre de mediana edad emprende un camino de autodescubrimiento en el que intenta reencontrarse con la felicidad verdadera.

6.- Beso dinamita

Luego de un apasionado romance relámpago en Jeju, el destino vuelve a reunir a un heredero y una joven cuando ella se une a su compañía y finge ser madre de familia.

La historia sigue a Go Da-rim, una joven soltera que, para conseguir un empleo en una empresa de productos para bebés, finge ser una madre casada. En su nuevo puesto, se reencuentra con Gong Ji-hyeok, su jefe y heredero de la compañía, con quien tuvo un romance fugaz en Jeju. Un beso accidental desata una serie de malentendidos, atracción irresistible y complicaciones cuando él descubre su engaño, explorando temas de amor prohibido, secretos y segundas oportunidades con humor y química explosiva.

7.- Familia Typhoon

En medio de la crisis financiera de 1997, un hijo despreocupado hereda la empresa en quiebra de su padre. De joven rebelde a jefe novato, comienza a aprender lo que es la vida adulta.

Ambientado en 1997 durante la crisis financiera en Corea del Sur, Familia Typhoon sigue a Kang Tae-poong (Lee Jun-ho), un joven despreocupado y derrochador que hereda la pequeña empresa familiar Typhoon Trading tras la muerte de su padre. Obligado a madurar de golpe, Tae-poong se convierte en CEO y lucha por salvar la compañía de la quiebra, junto a sus leales empleados, incluyendo a Oh Mi-seon (Kim Min-ha), una contadora diligente que sueña con ascender mientras cuida de su familia.

8.- Nuestra balada

Los aspirantes a cantantes suben al escenario con interpretaciones personales de baladas icónicas en un concurso donde las estrellas y los fanáticos cotidianos se unen para elegir a los ganadores. (Captura de pantalla)

Es un emocionante programa de audiciones musicales de supervivencia transmitido por SBS en Corea del Sur. Se estrenó el 23 de septiembre de 2025, a las 9 PM KST, y ya ha generado mucho revuelo por su enfoque fresco en el género de la balada, que es un pilar de la música coreana.

9.- Tú siempre estuviste ahí

Dos mujeres planean ponerle fin a un matrimonio abusivo con un asesinato, pero la llegada de un visitante inesperado amenaza con arruinarlo todo. Crédito: (Netflix)

Basado en la novela japonesa “Naomi & Kanako” de Hideo Okuda y dirigido por Lee Jeong-lim, la serie sigue a dos mujeres, interpretadas por Jeong So-nee y Lee You-mi, que forjan una amistad profunda en medio del trauma y la violencia doméstica. Juntas, planean un asesinato desesperado para poner fin a un matrimonio abusivo, pero la llegada inesperada de un visitante pone en riesgo todo su plan, explorando temas de venganza, culpa y justicia en una sociedad que a menudo ignora el abuso.

10.- Habilidad física: Asia

Atletas de élite participan en rigurosas pruebas de destreza física en la que está en juego el orgullo nacional. Al final, solo una bandera se alzará con la victoria. Crédito: Netflix

Atletas de élite participan en rigurosas pruebas de destreza física en la que está en juego el orgullo nacional. Al final, solo una bandera se alzará con la victoria.