Noticias

Dólar cierra con ganancias frente al peso dominicano hoy 28 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Foto de archivo - Billetes
Foto de archivo - Billetes de dólar estadounidense aparecen en esta ilustración. Jul 17, 2022. REUTERS/Dado Ruvic

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 62,45 pesos dominicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,08% si se compara con los 62,40 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota una bajada 0,57%; pero desde hace un año aún mantiene un incremento del 2,71%.

En relación a días previos, encadenó dos sesiones seguidas en verde. La volatilidad referente a estos siete días fue inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos variaciones de lo esperado en este contexto.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.

Temas Relacionados

DólarPeso dominicanoTipo de cambioRepública DominicanaNoticias

Últimas Noticias

Las mejores series de Netflix Ecuador para ver hoy mismo

Netflix busca mantenerse en el preferencias de sus usuarios a través de estas narrativas

Las mejores series de Netflix

Qué serie ver esta noche en Netflix Uruguay

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Netflix, que busca seguir gustando a los usuarios

Qué serie ver esta noche

Valor de cierre del dólar en Bolivia este 28 de noviembre de USD a BOB

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

República Dominicana: cotización de cierre del euro hoy 28 de noviembre de EUR a DOP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

República Dominicana: cotización de cierre

Bolivia: cotización de cierre del euro hoy 28 de noviembre de EUR a BOB

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Bolivia: cotización de cierre del