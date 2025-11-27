Glosario de tecnología: qué significa ¿Quién inventó el aire acondicionado?

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología evoluciona a pasos agigantados, transformando cada aspecto de nuestra vida cotidiana, desde cómo interactuamos con otros hasta la manera en que trabajamos y nos entretenemos. Con la aparición constante de nuevos términos, conceptos y dispositivos, mantenerse actualizado se ha vuelto una tarea imprescindible para personas en todos los ámbitos, ya sean profesionales, estudiantes o simplemente entusiastas del tema.

Este glosario de tecnología brinda información de MuyTecnológicos para que cualquier persona pueda tener una comprensión clara de los términos más relevantes en este campo que está en constante evolución. A través de definiciones, ejemplos y explicaciones es posible ampliar el conocimiento. Desde conceptos fundamentales hasta las últimas innovaciones, este glosario está destinado a ser una referencia indispensable para navegar con confianza en el inmenso mundo de la tecnología.

Qué significa ¿Quién inventó el aire acondicionado?

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

Cuando el hombre se dio cuenta que la baja humedad del aire creaba un efecto rápido de evaporación y, por ende, enfriaba el ambiente, no bastaron las creaciones de artefactos que realizaran este proceso. Pero fue Willis H. Carrier quien inventó el aire acondicionado moderno en el año 1904.

Es importante mencionar que antes del ingeniero e inventor estadounidense existieron varios modelos que se pueden considerar como «el inicio del aire acondicionado».

¿Quién inventó el aire acondicionado? Los orígenes

Si nos vamos a las civilizaciones antiguas, se dice que al salir el sol los sirvientes se encargaban de regar el suelo y las paredes con la finalidad de que al evaporarse en la noche se produjera un enfriamiento refrescante.

De igual forma, en la india se solía colgar hierba húmeda en las puertas para realizar el mismo proceso.

Todo estos aspectos son muy importantes a tomar en cuenta a la hora de estudiar quién inventó el aire acondicionado. Sin embargo, el gran pintor Leonardo da Vinci fue el primero en crear un método técnico para acondicionar el aire en el año 1555. Dicho método consistía en crear un sistema de ventilación artificial que se solía usar en la minería de aquellos tiempos.

Sin embargo, no se tiene información alguna del sistema y no fue hasta 1741 que Stephen Hales y Martin Friewald crearon un artefacto que ventilaba las habitaciones de los pacientes del hospital, así como los camarotes de los barcos. Este artefacto consistía en dos grandes palas de molino que al girar bombeaba el aire y lo dirigía por medio de los tubos, creando así las corrientes de aire deseadas.

Todas estas hazañas formaron un papel importante en la creación del aire acondicionado como los conocemos hoy en día, inspirando a Carrier para comenzar con la creación que lo llevaría a la riqueza.

El aire acondicionado de Willis H. Carrier

Como puedes ver, antes de Carrier existieron muchas personas con creaciones de artefactos muy similares a las de un aire acondicionado actual. De hecho, el sistema contiene la esencia principal que es la de enfriar el ambiente.

No obstante, fue Carrier quien perfeccionó la idea, llevándolo a construir el aparato que todos conocemos.

Pero, ¿cuál fue la inspiración de Carrier?

De acuerdo a los registros contenidos en la historia, este ingeniero había trabajado como mozo en una granja hasta que logró conseguir una beca para la Universidad de Cornell, fue ahí donde estudió ingeniería eléctrica.

En los tiempos de estudio se vio atraído con la posibilidad de gestioanr la temperatura, por lo que comenzó a realizar experimentos con artefactos similares a los anteriormente mencionados.

Para el año 1901 era conocido por sus experimentos, lo que lo llevó a recibir su primer encargo de parte de un impresor en Brooklyn. Fue así como en 1904 logró construir un aire acondicionado con central de filtro, el cual empleaba un sistema de pulverización de agua.

Dicho sistema se sigue empleando en la actualidad, lo que sin duda hace a Carrier el verdadero inventor del aire acondicionado moderno.

Luego de su gran invención, tomó la decisión de comercializarla y para 1911 ya estaba puesta en el mercado. Gracias a ello, Carrier se volvió rico y se ganó el título como su creador oficial.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología y la vida

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que rápidamente avanza.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, desconocidos, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el extenso mundo de la tecnología.