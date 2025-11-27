Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Argentina hoy

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)

Roze Oficial

Tras acumular 315.179 reproducciones, «Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)» de Roze Oficial se mantiene en primer lugar.

2. Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 (w Daddy Yankee)

Bizarrap

«Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 (w Daddy Yankee)», interpretado por Bizarrap, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 289.879 reproducciones.

3. TU VAS SIN (fav)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)» de Rels B es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 269.970 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

El exitazo de Young Cister sigue abriéndose camino en las listas. Con 233.316 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición cuarta.

5. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

Esta es la canción de El Bogueto que se ubica en la quinta posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 227.840 reproducciones.

6. La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)

ROSALÍA

«La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la sexta posición, con 218.974 reproducciones.

7. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums va en descenso: ya llega al séptimo lugar. Sus 206.978 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

8. HASTA QUE ME ENAMORO (w TINI, XROSS)

Maria Becerra

«HASTA QUE ME ENAMORO (w TINI, XROSS)» de Maria Becerra se vende como pan caliente. Ya lleva 164.298 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 8.

9. La Plena

W Sound

«La Plena» se ubica en la novena posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 163.727, lo que marca un hito en la carrera musical de W Sound.

10. Niño

Milo j

«Niño» de Milo j sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 10, ya que ha conseguido un total de 163.379 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más escuchadas en el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emilia Mernes ha marcado un hito en la música argentina al convertirse en la artista más escuchada en Spotify durante 2024, siendo la primera mujer en lograr esta distinción en el país. Su colaboración con TINI, titulada "La_Original.mp3", también se destacó al alcanzar el séptimo lugar entre las canciones más reproducidas del 2024, según el informe de fin de año de la plataforma.

El fenómeno musical de 2024 en Argentina no se limitó a Emilia. María Becerra ocupó el segundo lugar en el ranking de artistas más escuchados, consolidando el protagonismo femenino en la escena musical del país. En cuanto a las canciones, "HOLA PERDIDA" de Luck Ra se posicionó como la más reproducida del año, reflejando las preferencias del público argentino.

La nostalgia desempeñó un papel crucial en las tendencias musicales. Géneros como el cuarteto, la cumbia y el rock nacional experimentaron un resurgimiento, impulsados por la audiencia joven y eventos significativos en la música nacional. El regreso de bandas emblemáticas como Los Piojos y el lanzamiento del último álbum de Charly García, "La lógica del escorpión", contribuyeron a este fenómeno.

Un 60% de la generación Z en Argentina escuchó rock nacional en 2024, lo que llevó a la producción de los llamados Spotify Singles. En estos, artistas contemporáneos como Airbag, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas y Dillom reversionaron clásicos de bandas icónicas como Soda Stereo y Viejas Locas, creando un puente cultural entre generaciones.

Además, el 50% de las listas de reproducción de nostalgia fueron creadas por usuarios menores de 25 años, quienes mostraron un renovado interés en géneros como el reggaetón viejo y el rock nacional. Este interés se reflejó en las listas de reproducción y en la popularidad de artistas y canciones que evocan épocas pasadas.

En el ranking de los artistas más escuchados en Argentina, Duki, Luck Ra, Bad Bunny, Milo J, Feid, YSY A, Ke Personajes y Tiago PZK acompañaron a Emilia y María Becerra en el top 10. En cuanto a las canciones, además de "HOLA PERDIDA", temas como "Piel" de Tiago PZK y "LUNA" de Feid también destacaron entre las más populares.

En el ámbito de los álbumes, Luck Ra lideró con "QUE NOS FALTE TODO", seguido por ".mp3" de Emilia. Otros discos destacados incluyeron "MAÑANA SERÁ BONITO" de KAROL G y "GOTTI A" de Tiago PZK, reflejando la diversidad de géneros y la relevancia de los artistas argentinos en el panorama musical actual.