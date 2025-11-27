Noticias

Así se movió la fortuna de los 10 millonarios más ricos del planeta

Estados Unidos encabeza la riqueza mundial representando más de un tercio de los magnates del planeta y casi el 40% de los centimillonarios

En el club de los
En el club de los más ricos, nadie tiene el puesto asegurado (Composición fotográfica infobae)

Quién comenzó el día más rico que ayer y quién perdió una fortuna mientras dormía, el listado de los personajes más ricos del planeta se renovó y las cifras no dejan de sorprender. 

Variaciones abruptas, subidas imprevistas y caídas millonarias revelan lo rápido que se mueve el dinero a ese nivel. 

Estos son los ganadores y perdedores del día, así como la cantidad de dinero que cambió de manos en las últimas horas.

El top 10 de los más ricos del mundo ahora

Elon Musk.

Su fortuna: $476.4B.

Cuánto cambió: 0.2%.

Valor del cambio: $915.9M.

Larry Page.

Su fortuna: $264.9B.

Cuánto cambió: 1.5%.

Valor del cambio: $3.9B.

Larry Ellison.

Su fortuna: $247.4B.

Cuánto cambió: -1.3%.

Valor del cambio: $3.2B.

Sergey Brin.

Su fortuna: $245.6B.

Cuánto cambió: 1.5%.

Valor del cambio: $3.6B.

Elon Musk es uno de
Elon Musk es uno de los constantes en este ranking (Reuters)

Jeff Bezos.

Su fortuna: $241.5B.

Cuánto cambió: 1.3%.

Valor del cambio: $3B.

Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $218.2B.

Cuánto cambió: 3.7%.

Valor del cambio: $7.9B.

Bernard Arnault & family.

Su fortuna: $184.1B.

Cuánto cambió: -0.1%.

Valor del cambio: $145M.

Jensen Huang.

Su fortuna: $154.5B.

Cuánto cambió: -2.6%.

Valor del cambio: $4.1B.

Warren Buffett.

Su fortuna: $150.5B.

Cuánto cambió: 0.

Valor del cambio: $3K.

Michael Dell.

Su fortuna: $146.5B.

Cuánto cambió: 0.7%.

Valor del cambio: $949M.

El ranking de los más
El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Reuters)

La lista de los millonarios de Forbes de 2025 confirmó que los creadores de gigantes tecnológicos son los nuevos potentados. Nombres como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Mark Zuckerberg ya son familiares en el Top 10.

Artistas y millonarios

El universo de las celebridades también se expande en el club de los milmillonarios. Según Forbes, este año se sumaron Bruce Springsteen (1.200 millones de dólares), Arnold Schwarzenegger (1.100 millones de dólares) y Jerry Seinfeld (1.100 millones de dólares). Entre los músicos, Jay-Z lidera con 2.500 millones de dólares gracias a inversiones en tecnología, arte y bebidas. Le siguen Taylor Swift (1.600 millones de dólares), impulsada por sus giras y el control de su catálogo musical y Rihanna (1.400 millones de dólares), cuyo imperio de moda y cosmética la posiciona como referente empresarial.

En el cine, los directores más acaudalados son Steven Spielberg (5.300 millones de dólares) y George Lucas (5.100 millones de dólares). Spielberg construyó su fortuna con éxitos como Jurassic Park, E.T. e Indiana Jones, mientras que Lucas capitalizó la franquicia de Star Wars, transformándola en uno de los imperios más rentables de la historia del ocio

Los multimillonarios y la desigualdad

Cuando se habla sobre la fortuna de los multimillonarios no solamente se trata el tema de la inequitativa repartición de la riqueza sino también de la desigualdad de género que persiste en estos listados.

De acuerdo con Forbes, en 2025 sólo el 15% de los nuevos multimillonarios son mujeres, de las cuales casi dos terceras partes heredaron su fortuna.

El último análisis sobre riqueza global de UBS realizado en 56 mercados destaca que en los próximos 20 a 25 años se transferirán más de 83 billones de dólares a nivel global, de los cuales 74 billones serán transferencias verticales (entre generaciones) y 9 billones transferencias horizontales (entre cónyuges).

Estados Unidos lidera en volumen de transferencias previstas (más de 29 billones), seguido por Brasil y China. 

“Las mujeres se beneficiarán especialmente de este proceso, ya que suelen heredar tanto de sus padres como de sus cónyuges y muchas asumen el control total del patrimonio familiar tras enviudar. Una encuesta a mujeres estadounidenses con al menos un millón de dólares en activos revela que el 80% enfrentó dificultades al heredar, principalmente por falta de información o planificación”, resalta.

