Ranking Apple en Uruguay: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público uruguayo.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

Lo más nuevo de Lluvia para Dormir, Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01), entra directamente al primer puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

2. Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066

Bizarrap y Daddy Yankee

La nueva producción de Bizarrap y Daddy Yankee se vende como pan caliente. Pasa del puesto 4 de ayer al 2 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

3. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

Cosechar éxitos es sinónimo de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada La Perla, debute en el tercer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

4. Moscow Mule

Bad Bunny

Esta es la canción de Bad Bunny que se ubica en el cuarto lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

5. Si Te Pillara

La Dosis y La Nueva Escuela

Con una diferencia favorable de 2, la nueva rola de La Dosis y La Nueva Escuela se sitúa hoy en el puesto 5 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

6. Los Mayores

La Nueva Escuela

Los Mayores de La Nueva Escuela es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. Maquillaje

La Nueva Escuela

Maquillaje no para de sonar en el streaming, tras ascender 5 puestos en las listas de favoritos y situarse en la séptima posición.

8. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

El que fuera un exitazo de Taylor Swift va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la octava posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 5.

9. Tu jardín con enanitos

Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES

Tu jardín con enanitos de Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el noveno puesto, lo que apunta a que va de salida.

10. FRUTILLA DEL PASTEL

Maria Becerra y XROSS

FRUTILLA DEL PASTEL se ubica en el décimo lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 20. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Maria Becerra y XROSS.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Dado Ruvic)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta función, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.