Nifty 50: la bolsa de la India cerró a la baja este 24 de noviembre

Cierre de operaciones Nifty 50: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el Nifty 50, que acabó la jornada en los mercados del lunes 24 de noviembre con descensos del 0,42%, hasta los 25.959,50 puntos. En su entorno bursátil anotó la cifra máxima de 26.142,80 puntos y la cifra mínima de 25.912,15 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,88%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nifty 50 anota una disminución 0,21%; por el contrario en términos interanuales aún conserva un ascenso del 10,68%. El Nifty 50 se sitúa un 0,89% por debajo de su máximo del presente año (26.192,15 puntos) y un 17,56% por encima de su cotización mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere observar su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

