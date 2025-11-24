Las películas más populares de Netflix Uruguay que no podrás dejar de ver

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

¿Sin nada que ver en la televisión?, no te preocupes, Netflix reveló su ranking con las películas más vistas en Uruguay de esta semana. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que te dará mucho que pensar.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más famoso en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta ahora su número de suscriptores ha experimentado un aumento continuo, a excepción de los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

Top 10 de las películas más reproducidas de Netflix Uruguay

1. El peor vecino del mundo

Otto Anderson (Tom Hanks) es un viudo cascarrabias y muy obstinado. Cuando una alegre joven familia se muda a la casa de al lado, Otto encuentra la horma de su zapato en la espabilada y muy embarazada, Marisol, lo que conlleva a una muy improbable amistad que pondrá su mundo patas arriba. Remake de la película sueca 'A Man Called Ove' de 2015.

2. El encanto del champán (Champagne Problems)

Una directiva decidida va a París con la intención de adquirir una marca de champán antes de Navidad.. y se enamora por accidente del heredero de este imperio burbujeante.

3. Sueños de trenes (Train Dreams)

Un leñador introvertido pero afable se topa con el amor y la pérdida durante una época de cambios colosales en los EE. UU. de principios del siglo XX.

4. Pequeños detalles

Joe 'Deke' Deacon, ayudante de sheriff del condado de Kern, es enviado a Los Angeles para lo que debería ser un caso rápido de recopilación de evidencias. Sin embargo, se ve involucrado en la búsqueda de un asesino en serie que aterroriza a la ciudad. Encabezando la investigación se encuentra el sargento del departamento del sheriff de Los Angeles, Jim Baxter, quien, impresionado por el instinto policial de Deke, le ayuda de manera extraoficial. Pero mientras siguen la pista al asesino, Baxter desconoce que la investigación desentierra partes del pasado de Deke que sacan a la luz secretos más peligrosos que el propio caso.

5. Joyful Noise

6. La gran mentira (The Good Liar)

El estafador profesional Roy Courtnay no puede creer su suerte cuando conoce a la viuda adinerada Betty McLeish por internet. Sin embargo, a medida que Betty le abre las puertas de su vida y su hogar, Roy se sorprende al sentir que esta mujer le importa mucho más de lo que se podría imaginar.

7. En tus sueños

El enamoramiento de dos personas que huyeron del matrimonio y los interesantes acontecimientos que siguieron. Estambul, renovación urbana, amor y sueños se unen en esta película.

8. Frankenstein: Una lección de anatomía (Frankenstein: The Anatomy Lesson)

El visionario cineasta Guillermo del Toro, junto con el reparto y el equipo de Frankenstein’, muestra los entresijos del rodaje de la nueva versión del famoso clásico.

9. El misterio de la familia Carman (The Carman Family Deaths)

En este documental, el dramático rescate de un joven en el mar desemboca en acusaciones de haber asesinado a dos miembros de su adinerada familia de Nueva Inglaterra.

10. Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa

Sean (Hutcherson) recibe una llamada de socorro desde una misteriosa isla, que no aparece en los mapas. Se trata de un lugar con extrañas formas de vida. Sean emprenderá la búsqueda acompañado de su padrastro (Johnson), de un piloto de helicóptero (Guzman) y su hermosa y temperamental hija (Hudgens). Secuela de "Viaje al centro de la tierra 3D".

Netflix en la guerra por el streaming

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.