Las mejores canciones para escuchar en Apple Ecuador en cualquier momento y lugar

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule, interpretado por Bad Bunny, continúa en el primer lugar de la lista.

2. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Tití Me Preguntó de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. Vete

Bad Bunny

El nuevo éxito de Bad Bunny sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 3, tras subir del 4 en el que se encontraba ayer.

4. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

La melodía de Bad Bunny va en descenso: ya llega a la cuarta posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 3.

5. La Santa

Bad Bunny y Daddy Yankee

La Santade Bad Bunny y Daddy Yankee está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 5. Ayer se encontraba en el sitio número 6, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

6. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef) de El Bogueto pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el sexto lugar, lo que apunta a que va de salida.

7. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

El sencillo más reciente de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums ya se vislumbra como un nuevo clásico. La Plena (W Sound 05) entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

8. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido de Beéle se encuentra en octavo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 7.

9. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01) no para de sonar en el streaming, tras ascender 9 puestos en las listas de favoritos y situarse en la novena posición.

10. COQUETA

Fuerza Regida y Grupo Frontera

Esta es la canción de Fuerza Regida y Grupo Frontera que se ubica en la décima posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Qué hay en Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Brooks Kraft/Apple Inc/Handout via REUTERS)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.