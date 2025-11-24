La bolsa de valores de la India cerró a la baja este 24 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el BSE Sensex 30, que terminó la jornada en los mercados del lunes 24 de noviembre con bajadas del 0,39%, hasta los 84.900,71 puntos. El índice llegó a un volumen máximo de 85.473,47 puntos y un mínimo de 84.710,11 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,89%.

Teniendo en cuenta la última semana, el BSE Sensex 30 registra una bajada 0,06%; por el contrario en el último año acumula aún una subida del 7,31%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 0,85% por debajo de su máximo del presente año (85.632,68 puntos) y un 16,32% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.