El principal índice del mercado ruso abre en terreno positivo este 21 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en positivo para el MOEX Russia Index, que empieza la jornada financiera del viernes 21 de noviembre con notables subidas del 2,16%, hasta los 2.685,03 puntos, tras la apertura. Si comparamos el dato con días pasados, el índice bursátil cambia el sentido del resultado anterior, cuando se anotó una bajada del 3,24%, demostrando que es incapaz de asentar una tendencia estable.

En los últimos siete días, el MOEX Russia Index anota un ascenso 6,31%, de manera que en el último año aún mantiene un incremento del 8,95%. El MOEX Russia Index se sitúa un 19,27% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos) y un 8,41% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.476,79 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.