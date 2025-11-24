Cuál es el precio del dólar en República Dominicana este 24 de noviembre de 2025

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Buen inicio de semana para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el peso lograra mantenerse prácticamente si cambios frente al dólar tras la apertura de mercados de este lunes 24 de noviembre de 2025.

El dólar estadounidense se cotiza al inicio de operaciones a 62,83 pesos dominicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,03% si se compara con los 62,81 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio responde a la espera de los inversores sobre la reunión de política monetaria que tendrá la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) en diciembre próximo.

El mercado espera un nuevo recorte en las tasas de interés, sin embargo, se está a la expectativa sobre la actualización de datos económicos tras el cierre histórico del gobierno de Estados Unidos.

Por otra parte, las declaraciones de John Williams, presidente de la FED de Nueva York, abrieron la puerta a un ajuste adicional, elevando las probabilidades de una reducción de 25 puntos básicos al 75.5%, frente al 42.0% de la semana pasada.

La debilidad del mercado laboral y la moderación en la inflación refuerzan la visión de que el banco central actuará para evitar quedarse atrás, lo que los inversionistas ven como el catalizador para impulsar las bolsas en una semana marcada por el feriado de Acción de Gracias.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un descenso 1,13%; aunque en términos interanuales aún mantiene una subida del 2,5%.

Si confrontamos el dato con jornadas anteriores, suma dos fechas seguidas en ascenso. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que presenta un rendimiento visiblemente inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, lo que manifiesta que su cotización está presentando menos variaciones de lo normal últimamente.

Precio del dólar en República Dominicana (EFE/Sebastiao Moreira)

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.