BSE Sensex 30: la bolsa de valores de la India abrió con terreno positivo este 24 de noviembre

Inicio de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el BSE Sensex 30, que comienza la sesión bursátil del lunes 24 de noviembre con leves subidas del 0,12%, hasta los 85.337,90 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de días anteriores, el indicador invierte el valor de la jornada previa, cuando obtuvo un descenso del 0,52%, mostrándose incapaz de asentar una tendencia estable.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BSE Sensex 30 anota un ascenso 0,46%, por lo que en el último año aún acumula un incremento del 7,86%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 0,34% por debajo de su máximo del presente año (85.632,68 puntos) y un 16,92% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.

