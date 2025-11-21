Valor de cierre del dólar en República Dominicana este 21 de noviembre de USD a DOP

El dólar cerró con pérdidas frente al peso en República Dominicana (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

El peso dominicano cerró con ganancias frente al dólar estadounidense en el cierre de mercados de este viernes 21 de noviembre. El Banco Central de República Dominicana colocó el tipo de cambio por debajo de los 63 pesos a pesar del fortalecimiento del “billete verde” en los mercados internacionales.

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 62,77 pesos dominicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,37% comparado con la cotización de la sesión previa, cuando se situó en 63 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un descenso 2,04%; pese a ello en el último año aún conserva un ascenso del 2,23%.

Si confrontamos la cifra con fechas previas, encadenó dos jornadas sucesivas cayendo. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es claramente inferior a los números conseguidos para el último año (10,52%), lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo normal.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.