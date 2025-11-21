RTSI abre en terrenos positivos este 19 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el RTSI (Russia), que comienza la sesión bursátil del miércoles 19 de noviembre con fuertes ascensos del 3,38%, hasta los 1.029,78 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a fechas anteriores, el indicador encadena dos jornadas seguidas en ascenso.

En los últimos siete días, el RTSI (Russia) anota un ascenso 4,77%, de manera que en el último año todavía mantiene una subida del 29,91%. El RTSI (Russia) se sitúa un 18,21% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 20,58% por encima de su cotización mínima del año en curso (854,03 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica advertir su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.