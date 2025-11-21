Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Estados Unidos

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

«The Fate of Ophelia» de Taylor Swift es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.373.970 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Man I Need

Olivia Dean

El exitazo de Olivia Dean sigue abriéndose camino en las listas. Con 1.321.661 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición segunda.

3. Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

La melodía de HUNTR/X va en descenso: ya llega a la tercera posición. Sus 1.243.522 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

4. So Easy (To Fall In Love)

Olivia Dean

Tras acumular 974.465 reproducciones, «So Easy (To Fall In Love)» de Olivia Dean se mantiene en cuarto lugar.

5. Ordinary

Alex Warren

«Ordinary» de Alex Warren se vende como pan caliente. Ya lleva 916.194 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 5.

6. Opalite

Taylor Swift

«Opalite» de Taylor Swift pierde fuerza. Hoy solo cosecha 903.776 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el sexto puesto, lo que apunta a que va de salida.

7. back to friends

sombr

«back to friends», interpretado por sombr, ocupa el séptimo lugar de la lista, tras lograr 835.899 reproducciones.

8. Sweater Weather

The Neighbourhood

«Sweater Weather» de The Neighbourhood se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 737.525 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la octava posición.

9. Rockin’ Around The Christmas Tree

Brenda Lee

El nuevo éxito de Brenda Lee sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 9, ya que ha conseguido un total de 697.753 reproducciones.

10. I Got Better

Morgan Wallen

«I Got Better» se ubica en el décimo lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 697.532, lo que marca un hito en la carrera musical de Morgan Wallen.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.